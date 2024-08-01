Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 2 gün süreyle yasaklandı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:07

Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlendiği belirtildi.

Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke gündemindeki olaylarla ilgili terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde izinsiz gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, oturma eylemi ve şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, bu eylemlerde toplumun bir kesiminin sinir uçları tabir edilen hassas noktalarına hakaret, aşağılayıcı ifadeler veya içeriklerde bulunularak toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Bitlis coğrafi sınırlarında 1 Ağustos saat 15.00'ten 2 Ağustos saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği yasaklanmasına karar verilmiştir."