Toplu taşımadan sonra uçaklarda da maske kalkıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı" açıklamasının ardından uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren personelin maske kullanmayacağını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında gelince toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı” paylaşımında bulundu.
Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz O— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 29, 2022
Milletce gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. ??????
Şimdi tebessüm zamanı ?? https://t.co/BS54qrmbyY pic.twitter.com/dRWMwMf3Ie
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