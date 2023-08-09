İBB yetkilisi açıkladı: İstanbul’da 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak mı?

İBB CHP Grup Sözcüsü Kösedağı, 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz taşıma hakkının iptal olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 15:23
İBB yetkilisi açıkladı: İstanbul’da 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak mı?
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz taşıma hakkının iptal olmayacağını açıkladı. 

Kösedağı'nın söz konusu sosyal medya paylaşımı şu şekilde: 

"İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir.

İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."


Mesut Kösedağı ibb 65 yaş üzeri toplu taşıma 65 yaş İstanbul

İlgili Haberler

Gaziantep'te 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartları iptal mi edildi? Gaziantep 65 yaş üzeri toplu taşımaya ücret mi ödeyecek? Gaziantep toplu taşıma ücretleri...

Gaziantep'te 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartları iptal mi edildi? Gaziantep 65 yaş üzeri toplu taşımaya ücret mi ödeyecek? Gaziantep toplu taşıma ücretleri...
Bir ilde daha 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım dönemi sona erdi

Bir ilde daha 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım dönemi sona erdi
65 yaşındaki bakkal, çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğu bıçakladı

65 yaşındaki bakkal, çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğu bıçakladı

En Çok Okunan Haberler