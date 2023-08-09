İBB yetkilisi açıkladı: İstanbul’da 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak mı?
İBB CHP Grup Sözcüsü Kösedağı, 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz taşıma hakkının iptal olmayacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz taşıma hakkının iptal olmayacağını açıkladı.
Kösedağı'nın söz konusu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir.
İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."
İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir.— Mesut Kösedağı (@mesutkosedagi) August 8, 2023
İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz
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