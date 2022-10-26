Toplu taşımaya zam teklifi reddedildi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 20:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ekim ayı toplantısı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine zam yapılması ve engelsiz taksi teklifleri görüşüldü. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 24, 79 oranında zam yapılmasını teklif etti.

Buna göre tam biletin 7.67 TL'den 9.57 TL'ye, takside kısa mesafe ücretinin 28 TL'den 35 TL'ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5.25 TL'den 6.55 TL'ye, ortalama taksi dolmuş ücretinin de 13.25 TL'den 16.55 TL'ye çıkması istendi. Teklif UKOME'deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi. İstanbulkart dışındaki kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanılmasına ilişkin düzenleme oybirliği ile kabul edildi.

'TEKLİFİMİZ SÜRDÜREBİLİRLİK İÇİN'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de “Mecburiyetten zam istiyoruz. Hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından mecburiyet olduğu için bu teklifi getiriyoruz” dedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise “Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki toplu taşımadan ucuzuz. 2.5 km yolculuk 28 TL. Sakız fiyatını taşımacılık yapıyoruz. İBB suya yaptığı zammı bize vermiyor. Toplu taşımayı İBB sübvanse ediyor, bizi Cenab-ı Allah sübvanse ediyor. Esnaf buradan çıkacak kararı dört gözle bekliyor. Esnaf mağdur” dedi.

DENİZ TAŞIMACILIĞI ÜCRET TARİFESİ MİL ÜZERİNDEN

İBB, İstanbulkart gelirinin maliyeti karşılama oran yüzde 25’e kadar düşen deniz taşımacılığını desteklemek için; “Deniz Taşımacılık Hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi”ni teklif etti.

Karar oy birliğiyle kabul edildi. Deniz ulaşımında mevcut durumda uğramalı hatlarda mesafeye bakılmaksızın tek bilet ücreti alınıyor. Ücret 2 iskele için de 10 iskele için de 7.67 lira. Mesafe arttıkça işletme maliyeti ve yolculuk süresi artması dikkate alınarak, yeni ücret tarifesi mil üzerinde belirlendi. Buna göre; 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek.

Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak. Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek.