Toplum Çalışmaları Enstitüsü kuruldu

Yayınlanma: 10.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 10.09.2024 - 14:07

Kurucuları arasında çok sayıda akademisyenin yer aldığı Toplum Çalışmaları Enstitüsü, yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye’nin birikimine katkılar yapmak için bugün Ankara’da kuruldu. Bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak konumlanan enstitü bünyesinde, siyaset, dış politika, ekonomi, şehircilik, hukuk ve adalet ile dijital dönüşüm ve girişimcilik direktörlükleri bulunuyor.

Alanlarında yetkin isimlerden oluşan Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu’na avukat Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor. Enstitü, odaklandığı alanlarda kronik sorunları önceleyerek saha araştırmaları, raporlar, paneller, konferanslar ve yayınlarla politik karar alıcılara ve kamuoyuna nitelikli bilgi sunmayı amaçlıyor.

"KURUMLARA İHTIYACIN FAZLA OLMASINDAN HAREKETLE BİR İNİSİYATİF ALDIK”

Kuruluş bildirgesinde, “Yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye’nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla” yola çıktıklarını belirten Toplum Çalışmaları Enstitüsü’ne Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor.

Enstitünün kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Özel, “Ülkemizde objektif ölçme, değerlendirme ve analiz kabiliyetlerine sahip, uygulanabilir nitelikte öneriler sunacak kurumlara ihtiyacın her zamankinden fazla olmasından hareketle bir inisiyatif aldık” dedi.

"POLİTİK KUTUPLAŞMANIN TOPLUMSAL MALİYETİ AĞIR OLDU"

Osman Ertürk Özel, artan politik kutuplaşmanın ağır maliyetine dikkat çekerek, “Türkiye’de son yıllarda artarak devam eden politik kutuplaşmanın toplumsal maliyeti ağır oldu. Bu, yaygın, yıkıcı durumdan etkilenenlerin başında da ‘itibarlı’ kurumlar ve bu kurumların ‘bağımsızlığı’ geliyor” diye konuştu.

"TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK OLMASINA ÖZEN GÖSTERECEĞIZ"

Türkiye’nin genç, dinamik ve üretken beyinleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Özel, “Ürettiğimiz her bilginin, kutuplaşmanın kısırlaştırıcı gölgesinden uzakta, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz. Cumhuriyet değerleri ortak paydasında, itibarsızlaştırılan, akıl dışına itilen kurumların boşluğunu kendi sahamızda doldurmak istiyoruz. Takipçilerimiz enstitümüzün her çıktısında yalnızca bilime ve akla uygun da çalışılabildiğini görecekler” ifadelerini kullandı.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nde Osman Ertürk Özel Enstitü Başkanı, Prof. Dr. Dilek Başar Ekonomi Programı Direktörü, Dr. M. Veysel Güldoğan Dış Politika Direktörü, Dr. Yavuz Selim Günay Hukuk ve Adalet Programı Direktörü, İmran Gürakan Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Direktörü, Doç. Dr. Asmin Kavas, Şehircilik Programı Direktörü, Hüseyin Raşit Yılmaz Siyaset Programı Direktörü, Çiğdem Gizem Okkaoğlu Enstitü Genel Sekreteri, Aykutalp Arıcı Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Oğuz Atalay Yönetim Kurulu Üyesi, Dr. Abdullah Çağıl Yönetim Kurulu Üyesi, Vasıf İnanç Duygulu Yönetim Kurulu Üyesi, Merve Çakır Gök Yönetim Kurulu Üyesi, Gökhan Güler Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Güzelderen Yönetim Kurulu Üyesi, Selim Koru Yönetim Kurulu Üyesi, Yağmur Uzunırmak Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacak.