Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik projeler İzmir Yıldızı Ödülleri için yarışacak

11 Şubat 2022 Cuma, 11:43

Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerine her yıl İzmir Yıldızı Ödülleri vermeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dernekler, vakıflar, meslek odaları, gönüllü kuruluşlar, yerel yönetimler, firmalar ve gerçek kişilerin projelerini bekliyor.

Ödül töreni ise 8 Mart’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak.

İzmir Yıldızı Ödülleri için toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmeye yönelik somut uygulamalar, istihdam yaratılması, girişimciliğin, kooperatifçiliğin teşviki, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının arttırılması, şiddetle mücadele, kız çocuklarının ve genç kadınların desteklenmesi, temsilde eşitlik alanlarındaki projeler kabul edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin projenin adı, kapsamı, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı, projenin hedeflenen toplam etkisi gibi verilerle birlikte projeye ait video, fotoğraf, görseller ve broşür gibi tanıtım materyallerini de başvuru dosyasına eklemeleri gerekiyor.

Seçici kurul İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, İzmir Barosu, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Kent Konseyi ve Köy-Koop temsilcilerinden oluşacak.

İzmir Yıldızı Ödülleri’ne katılacak projelerin 15 Şubat 2022’ye kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor.

