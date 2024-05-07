Toplumsal dönüşümün tanığı olarak araştırmalara konu oldu: Akademide Cumhuriyet
Basının kamuoyu oluşturmadaki dönüştürücü rolü ile yasama, yürütme ve yargıdan sonra demokrasinin gelişimi için dördüncü güç olarak sayılabilmesi gazetecileri ve gazeteleri akademinin başlıca öznesi haline getirdi.
Türkiye’de
iletişim bilimleri
alanında yapılan
akademik
çalışmaların çoğu da bu
gerçeklikten hareketle
gazeteciler ve gazeteler
üzerinedir. Bu bağlamda 100.
yılını kutlayan koca çınar
gazetemiz Cumhuriyet de
toplumsal, politik, ekonomik
ve kültürel meselelere
yaklaşımı ve bunları ele alış
biçimiyle akademik yayınların
ilgi odağı oldu. Yükseköğretim
Kurulu’nun (YÖK) lisansüstü
tezlerine yer verdiği Ulusal
Tez Merkezi’nde 1997’den
bugüne yazılmış Cumhuriyet
gazetesi başlıklı 41 yüksek
lisans tezi, 3 doktora tezi
bulunuyor. 1991’den bugüne
ise Cumhuriyet gazetesini
konu edinen 24 doktora
tezi, bir sanatta yeterlilik
tezi ve 152 yüksek lisans tezi
bulunuyor. Söz konusu bu
tezlerin Türkiye’deki ekonomik
ve siyasi gelişmelerin
Cumhuriyet gazetesindeki
haberlere yansımasını ve
bunun sosyolojik etkilerine
yer verdiğini görmekteyiz.
Cumhuriyet gazetesinin bir
fikir gazetesi olarak sosyal
bilimlerin bir alanı olan
iletişim bilimlerinde yapılan
araştırmaların bu denli bir
ilgisiyle karşılaşmasının en
önemli nedenleri arasında
gazetemizin neredeyse
Cumhuriyet ile yaşıt olması,
Türkiye’nin toplumsal
dönüşümüne ve tarihine
tanıklık etmesi ve 100 yıllık
tarihinde kamuoyunun
gündemine etki eden, siyasi
gündemi belirleyen gücünü
hiç kaybetmemiş olması
gösterilebilir. Cumhuriyet’in
idealleri ve Cumhuriyet
gazetesinin yayın politikası
arasındaki denklik de
gazetemize ilişkin
akademik çalışmalar
yapılmasının
nedenlerini açıklar
nitelikte.
Öte yandan araştırma konusunu gazetemiz olarak belirleyen tezlerdeki disiplinlerarasılık göze çarpar. Bu durdum gazetemizde yer alan haberlerin ve Türkiye’nin düşünsel dünyasında iz bırakan isimlerinin yazdığı köşe yazılarında konu edinilen olay ve olguların etki alanının genişliği konusunda fikir vermektedir.
HARF DEVRİMİ
Gazetemizi konu edinen doktora tezleri arasında “1924-1934 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi örneği üzerinden Türkiye’deki din algısı ve değişimi”, “Fikir gazeteciliği ve Cumhuriyet gazetesi örneği”, “Türkçe gazete ve Cumhuriyet gazetesinin yeni harfleri öğretme çalışmaları”, “Türkiye’de demokrasinin gelişmesinde etkin bir araç olarak yazılı basının rolü: Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerinin 1950-1980 yılları arasındaki askeri müdahalelere yaklaşımı”, “Demokrat Parti politikalarının Cumhuriyet gazetesinde ele alınış biçimleri - 1950-1960” gibi çalışmalar yer almaktadır. Gazetemizin yayınlarının akademik dünyanın en önemli çalışmalarından olan doktora tezlerine konu ediliş şeklinden de anlaşılacağı üzere Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihinin okuması gazetemiz üzerinden yapılmaktadır. Burada vurgulanması gereken bir başlık da başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Yüzyıllardan bu yana kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bu lüzumu anlamak mecburiyetindeyiz” sözleriyle tarif edilen, 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleşen Harf Devrimi’nin ardından gazetemizin edindiği misyonun akademik çalışmalara konu olmasıdır.
Gazetemizi konu edinen yüksek lisans tezleri ise çok geniş bir yelpazede konumlanmaktadır.
BİLİMİN IŞIĞINDA
Gazetemizin kurucusu
ve başyazarı Yunus Nadi
gazetemizin ilk sayısında
yer alan “Okuyuculara
Sunuş” başlıklı yazısında,
“Cumhuriyet sadece
cumhuriyetin, bilimsel ve
yaygın ifadesiyle demokrasinin
savunucusudur” ifadelerini
kullanmıştı. Gazetemizin
100 yıllık serüveninin
akademik dünyadaki temsilini
incelediğimizde Yunus
Nadi’nin bu sözlerinin karşılık
bulduğunu görmekteyiz.
Gazetemiz 100 yıldır
yayımlanan her sayısıyla
Cumhuriyet ilkelerinin
savunuculuğunu yaparken
aynı zamanda bu ilkelerin
içselleştirilmesini ve topluma
yerleşmesini de sağlamıştır. Bu
ilkeyle çıkılan yolda gazetede
yayımlanan haberlerin ve
köşe yazılarının akademik
çalışmaların araştırma konusu
haline gelmesi elbette
tesadüf değildir.
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