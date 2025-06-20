Toplumun yüzde 81’i aynı fikirde: 'Siyasetteki gerginlik azaltılmalı'

Türkiye’de son üç ayda hız kazanan siyasi gerilim, yalnızca siyaset sahnesini değil, toplumsal algıyı da derinden etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptal edilmesiyle başlayan ve 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanmasıyla devam eden süreç, ülkede büyük bir kırılmaya neden oldu.

İBB’ye yönelik peş peşe düzenlenen beş büyük operasyonla gerilim daha da tırmanırken, halkın adalete ve hukuk sistemine olan inancı ciddi şekilde sarsıldı. Bu atmosferde Metropol Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu anketi, toplumun siyasal tansiyona karşı tutumunu ortaya koydu.

Ankete göre, "Siyasette gerginliğin düşürülmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 81,1’i ‘Evet’ yanıtını verdi. Yüzde 10,7’lik kesim ise gerginliği sorun olarak görmezken, yüzde 6,2 siyasette gerginlik olmadığını savundu, yüzde 2 ise fikri olmadığını belirtti.

Parti bazında dağılım da dikkat çekici:

AKP seçmeninin %74,8’i gerginliğin düşmesini isterken, yalnızca %12,6’sı aksi yönde görüş bildirdi.

CHP seçmeninin %86,5’i, MHP seçmeninin %80,9’u, İYİ Partili seçmenin %80,5’i ve

DEM Parti seçmeninin %75,1’i siyasal tansiyonun düşmesi gerektiğini söyledi.

Diğer partilere oy verenlerin ise ezici çoğunluğu (%96,4) bu yönde fikir belirtti.



