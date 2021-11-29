Toplu sözleşmedeki ‘Yüzde 1’ şartı davalık oldu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, memurlarla yapılan toplusözleşmede, üye sayısı yüzde 1’i aşmayan sendika üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacağı maddesi hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) başvuru yaptıklarını duyurdu. Yüzde 1’i aşan üç sendikanın “sarı” sendika olduğunu kaydeden Uğur, söz konusu düzenlemeyle ilgili “ihlal tespitinin yapılmasını” talep ettiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplusözleşme görüşmelerinin sonunda “Sendika adı altında kurulan ama sendikal faaliyetler yapmayan, başka işlerle uğraşan, birtakım oluşumlar, merdiven altı yapılanmalar var” demişti. Toplusözleşmenin 23.maddesinde “Faaliyet gösterdiği hizmet kolundaki toplam kamu görevlisi sayısının yüzde 1’i kadar üyesi bulunmayan sendikaların üyelerinin, toplusözleşme ikramiyesinden faydalanamayacağı” ifadesi yer aldı. Genel Sağlık-İş, maddenin iptali için Danıştay 12. Dairesi’nde dava açmıştı.

Maddedeki yüzde 1’lik şartı sadece üç sendikanın karşıladığını söyleyen Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Bu maddenin tebliğ metninde, ‘Sağlık ve Sosyal Hizmetler’ kolunda faaliyet gösteren 41 sendikanın bulunduğu, fakat yüzde 1’lik şartın, yalnızca üç sendika tarafından karşılandığı, bu şartı sağlayan sendikaların birçoğunun renginin ise ‘sarı’ olduğu açıkça anlaşılmaktadır” dedi. Maddenin kaldırılması için sadece yerel değil uluslararası alanlara da başvurduklarını vurgulayan Uğur, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’ne de konuyla ilgili başvuru yaptık. Bu bir ilktir” diye konuştu.