Toprakkale Sokağı’ndaki yurttaşlar evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldı: Etiler’de ‘karot’ oyunu

İstanbul Etiler Toprakkale Sokak’ta bulunan huzurevi arsasına 8 katlı otel projesi yapan iktidara yakınlığıyla bilinen Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı, şimdi de aynı ada içerisinde yer alan apartmanlara gözünü dikti. Arsa 2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planlarında otel alanına çevrildi ve “ÇED gerekli değildir” kararı çıkarıldı. Apartmanların her birinden birer daire satın alan şirket, kat maliki sıfatıyla binalardan karot aldırarak kentsel dönüşüme zorladı.

Kat maliklerini toplantıya çağıran Taşyapı patronu Emrullah Turanlı, alanda rezidanslar, spor alanları yapılacağını söyledi. Kat maliklerine sunulan sözleşmede arsa payının yarısını şirkete devretmeleri talep edildi ancak inşa edilen yeni binalarda nerede ve kaç metrekare ev verileceği belirtilmedi. Bölgedeki 8-9 katlı apartmanların kentsel dönüşümde yeniden yapılması durumunda 5 kat yapım izni bulunuyor. Yurttaşlar, şirketin bölgeye 40 katlı kuleler dikmek istediğini söyledi.

KIZINCA TEHDİT ETTİ

Gülsoy Apartmanı’nda oturan Kerem Çalışkan: “Taşyapı kaçak otelini kurtarmak için otelin bulunduğu adaya turistik konsept proje yapmak istiyor. Buraya rezidanslar, AVM, her yerde yaptığı gibi 40 katlı kuleler dikmek istiyor. Yıktığı apartmanların yerine kat maliklerine ne verecek bilmiyoruz. Burada yaşayan 2-3 bin civarında insanı sürmek istiyorlar. Karot aldırma kanunda kat maliklerinin riskli apartmanları dönüştürme hakkını korumak için var. Taşyapı bu hakkı rant için ve apartmanlara çökmek için kullanıyor. Avukatları bizi arayıp sözleşmeye yanıt vermediğimiz için patronlarının kızdığını karot aldırdığını söyledi.”

İBB DURDURDU

Şirket, apartmanların arasında bulunan ağaçlık alanı satın almış ve kesim işlemlerine başlamıştı. Yurttaşların aktardığına göre haberin Cumhuriyet TV’de gündeme gelmesinin ardından kesim, İBB ekipleri tarafından durduruldu

'YURTTAŞLA TEHDİT DİLİYLE KONUŞUYOR'

Etiler'e giderek yurttaşları dinleyen yazarımız Barış Terkoğlu, “Deprem artık İstanbul’un beklediği bir gerçek. Devletin ‘Ne yapıyorsunuz’ sorusuna verdiği yanıt kentsel dönüşüm. Bu mahallede Taşyapı önce bir binaya girdi ardından her apartmandan birer konut satın alıp ‘burası artık benimdir’ dediği bir planı yürürlüğe koydu. Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı kat malikleriyle yaptığı toplantıda tehdit diliyle konuştu. Buradaki insanlar evlerini kaybetme korkusu yaşıyor” dedi.

'BAKANLIKTAN ÇÖZERİM'

Engin Konak Apartmanı’ndan Ceyda Erdinç: Yasayı manipüle etmek amacıyla apartmanlarımızdan daire aldı. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu izin vermediğinden binamızı kendimiz dönüştürmek istersek bir kat bile çıkamıyoruz. Aynı kurul Taşyapı burada 8 katlı otel dikerken nasıl izin verdi? O zaman belediyeyi aradık “Çevre Bakanlığı’ndan izinli” dendi. Düz vatandaş binasını yaptıramıyor ama belli şirketler ‘Bakanlıktan çözeceğim’ diyerek istediğini yapabiliyor.