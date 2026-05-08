‘Torba teklif’ Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışmalar arasında kabul edildi: Maliye’nin hayali ‘zengin göçü’!

Komisyondaki görüşmeler sırasında, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, düzenlemelerin geçmişte de gündeme geldiğini muhalefetin o zaman da, “Bütün dünyadaki kara parayı buraya getireceksiniz” eleştirisinde bulunduğunu anımsattı. Uyuşturucu baronlarının “varlık barışından” yararlandıklarını belirten Bakırlıoğlu, “Yüzlerce baron, daha önce yapmış olduğunuz bu varlık barışlarından yarlanararak bu ülkeye para getirdiler. Gene aynı şeyi söylüyoruz” dedi.

‘GELMİŞLER DE NE OLMUŞ ?’

Bunun üzerine AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Gelmişler de ne olmuş ? Huzur içinde mi...” karşılığını verdi. CHP’li Bakırlıoğlu, “E, böyle bir savunma olmaz” diyerek tepkisini dile getirdi. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da, “Ülke Teksas’a döndü, daha ne olsun” dedi. AKP’li Yegin, CHP’lileri “gelen tüm kaynağı aynı kategoriye koymakla” suçladı. Yegin, bunun bir “para aklama” olmadığını savundu.

‘AKLAMANIN TİLLAHI’

CHP’li Bakırlıoğlu, “Bu aklamanın tillahı” karşılığını verdi. AKP’li Yegin konuşması sırasında da, “Ne olmuş ? Para gelmiş Türkiye’ye, ondan sonra bu kişilere rahat bir hayat mı yaşatılmış ? Bu kişiler bu parayı getirdi diye denetimden uzak mı tutulmuş ?” dedi. CHP’li milletvekilleri “evet” karşılığını verdi.

‘KAFAMIZ RAHAT’

Yegin ise, “Devletin her türlü denetim sistemi; MASAK’ta da, Maliye’de de, bankacılık sisteminde de vardır. Bizim kafamız rahat. Biz neyin ne için yapıldığının farkındayız ve bunun da doğru bir şekilde yürütüleceğinden hiçbir endişemiz yok; tamam mı ?” dedi.

Teklife göre, yurt dışında yaşayan son 3 yılda Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan yabancı ya da Türk vatandaşlarının Türkiye’ye yerleşmeleri halinde 20 yıl boyunca yurt dışında elde ettikleri kazançlarından vergi alınmayacak.

‘ZENGİN GÖÇÜ’ HAYALİ!

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, tüm dünyada “zengin göçü” diye bir kavram olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Hani örnek olsun diye söyleyeyim: İngiltere’den Körfez ülkelerine son yıllarda çok sayıda - sayıları veriliyordu ama ifade etmeye gerek yok - varlıklı ailenin göçtüğünü biliyoruz. Dolayısıyla ülkemize bu anlamda bir fırsat doğabilir diye Türkiye’ye gelmelerini istiyoruz. Türkiye’ye gelmeleri hâlinde Türkiye’deki faaliyetlerinden vergi alacağız, yurt dışı kazançlarından vergi almayacağız; Türkiye’de yaşamalarını ve Türkiye’ye yerleşmelerini, Türkiye’de tüketmelerini arzu ediyoruz.”

VERGİYE YENİ DÜZENLEME!

Görüşmeler sırasında AKP, kurumlar vergisinde indirim öngören maddede değişiklik yaptı. Yeni madde ile, “kurumlar vergisi oranının, sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarından yüzde 12.5 olarak uygulanması” öngörüldü.

Maddenin gerekçesinde de şöyle denildi:

“Yapılan düzenlemeyle sanayi sicil belgesini haiz ve fiili üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 12.5 puan indirimli yüzde 12.5 olarak uygulanmasına imkân sağlanmaktadır. Bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar aynı zamanda bazı durumlarda bu kurumların ihracattan elde edeceği kazancı da kapsayabileceğinden bu fıkra kapsamında indirimden yararlanılan kazançlar için ayrıca ihracat kazançlarına uygulanan 5 puan indirimin uygulanmaması hususu düzenlenmektedir.”