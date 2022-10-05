Torbalı Belediyesi heyetinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:20

Çalışmalarından dolayı Torbalı Belediyesi'ni kutladığını belirten Genel Başkan Kılıçdaroğlu, en kısa sürede Torbalı’da bir program gerçekleştirmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, muhtarlarla ve meclis üyeleriyle tek tek ilgilenip onların görüşlerini de dinledi.

SEYİT TORUN’DAN MUHTARLARA SÖZ

Kılıçdaroğlu’yu ziyaret ettikten sonra heyet TBMM CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuğu oldu. Meclisteki bir toplantı salonunda muhtarlara önemli paylaşımlarda bulunan Torun, iktidara gelmeleri durumunda daha önce meclise sundukları ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen 84 maddelik Muhtarlık Temel Kanunu'nu yasalaştıracaklarını söyledi. Karşılıklı görüş alışverişleri sonrasında Torun, Torbalı heyetiyle meclisin önünde toplu fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN TEKİN’DEN TEŞEKKÜR

Ziyaret sonrası CHP liderine sosyal medya hesaplarından teşekkür eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Ankara ziyaretimiz kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun misafiri olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bizleri ağırlayan Sn. Genel Başkanımıza misafirperverliği, samimi sohbeti, yakın ilgi ve alakaları için şükranlarımı sunarım” dedi.