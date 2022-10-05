Torbalı Belediyesi heyetinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçedeki muhtarlarla birlikte dün Anıtkabir’e gelen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve beraberindeki heyet bugün de TBMM’yi ziyaret etti. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuğu olan Torbalı heyeti, CHP liderini Torbalı’ya davet etti.
Çalışmalarından dolayı Torbalı Belediyesi'ni kutladığını belirten Genel Başkan Kılıçdaroğlu, en kısa sürede Torbalı’da bir program gerçekleştirmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, muhtarlarla ve meclis üyeleriyle tek tek ilgilenip onların görüşlerini de dinledi.
SEYİT TORUN’DAN MUHTARLARA SÖZ
Kılıçdaroğlu’yu ziyaret ettikten sonra heyet TBMM CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuğu oldu. Meclisteki bir toplantı salonunda muhtarlara önemli paylaşımlarda bulunan Torun, iktidara gelmeleri durumunda daha önce meclise sundukları ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen 84 maddelik Muhtarlık Temel Kanunu'nu yasalaştıracaklarını söyledi. Karşılıklı görüş alışverişleri sonrasında Torun, Torbalı heyetiyle meclisin önünde toplu fotoğraf çektirdi.
BAŞKAN TEKİN’DEN TEŞEKKÜR
Ziyaret sonrası CHP liderine sosyal medya hesaplarından teşekkür eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Ankara ziyaretimiz kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun misafiri olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bizleri ağırlayan Sn. Genel Başkanımıza misafirperverliği, samimi sohbeti, yakın ilgi ve alakaları için şükranlarımı sunarım” dedi.
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