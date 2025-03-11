Torbalı Belediyesi'nden nükleer atık açıklaması: 2 ay önce başlamış

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:50

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:50

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasının nükleer atıklarının Torbalı'da boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğünün ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. İzinsiz işlemin ilk olarak 18 Ocak'ta yapıldığı aktarılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın söz konusu hafriyatı bertaraf ettiği açıklandı.

Övünç Demir tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Gazemir’deki eski kurşun fabrikasına ait kimyasal atıkların Torbalı ilçemizin Yoğurtçular Mahallesi’ne kaçak olarak döküldüğü yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; bu izinsiz dökümler, ilk olarak Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 18 Ocak 2025 tarihinde tespit edilmiş ve sorumlular hakkında derhal tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır. Belediyemiz, olayın hemen ardından, tüm belgeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na iletmiş, bölgedeki hareketliliği aktarmış ve detaylı inceleme talep etmiştir.

İncelemeler sonucunda bizlerin de tahmin ettiği gibi İzmir’in çeşitli yerlerinden 220 kamyon hafriyatın Yoğurtçular Mahallemizdeki boş alana döküldüğü tespit edilmiş ve bunun 3 kamyonunun da Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasından geldiği belirlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de işlem başlatıp konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na taşımıştır. Son aşamada da Bakanlığın söz konusu hafriyatı bertaraf ettiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Torbalı Belediyesi olarak başından itibaren takipçisi olduğumuz bu konuda asla taviz vermeyecek; toprağımıza, suyumuza ve havamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”