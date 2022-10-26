Torbalı’da işten atılan 45 işçi için adalet nöbeti

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:40

İzmir Torbalı’da faaliyet gösteren Betonstar fabrikasında sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan 45 işçi yaklaşık bir aydır adalet mücadelesi veriyor. Fabrika önünde kurdukları direniş çadırında nöbet başlatan mağdur emekçiler adına açıklama yapan Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, fabrikada 27 günden beri direndiklerini söyledi.

“SENDİKA KARŞITLIĞI YAPIYORLAR”

Çeltek, “Örgütlenme çalışması başlattığımız fabrikada toplamda 45 işçi arkadaşımız işten çıkartıldı. 27 gündür fabrikanın önünde nöbet tutuyoruz. İşveren fabrikada çalışan diğer işçilere baskı uyguluyor. Şu anda eksik personelle çalışıyor ve işleri de tam anlamıyla yürütemiyorlar. Ama kendilerini güçlü göstermek amacıyla bu inatlarından vazgeçmiyorlar. Sendika karşıtlığı yapıyorlar. Bu fabrikada 280 kadar çalışan işçi var. Defalarca görüşmek için işverene talepte bulunduk. İyi niyetle çözüm üretelim istiyoruz ama bu taleplerimize yanıt alamadık” diye konuştu.

“MAAŞLARINI BİLE ALAMADILAR”

“İşten çıkartılan arkadaşlarımızın işe geri alınmasını istiyoruz” diye devam eden sendika başkanı, “İşten atıldıkları gibi çalıştıkları ayın maaşlarını bile alamadılar. Tazminatsız şekilde işten çıkartıldılar. Büyük kısmı 5-10 yıldır fabrikada çalışan tecrübeli işçilerdi. Zaman uzadıkça ekonomik olarak zorlanıyorlar. Mağduriyetleri sürüyor. Biz sendika olarak hukuki destek veriyoruz. Şu anda arabulucu sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından işe iade davaları açacağız. Biz sesimizi duyurabilmek için eylemler yaptık. Direnişe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.