Toros Tarım’da grev: İşçiler ücret ve sosyal hakları için direnişte

Petrol-İş Sendikası’na bağlı Adana ve Mersin şubelerinde örgütlü Toros Tarım işçileri, 10 Ocak 2025’te başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret ve sosyal haklar konusunda işverenle uzlaşma sağlanamaması nedeniyle bu sabah greve çıktı. Adana’nın Ceyhan ve Mersin’in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren Toros Tarım tesislerinde toplam 213 sendikalı işçi çalışıyor.

SEKİZ OTURUMDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Toplam sekiz oturum boyunca devam eden müzakerelerden sonuç alınamadığı belirtilen açıklamada, son görüşmenin 20 Mayıs’ta yapıldığı ve işverenin tekliflerinin işçilerin taleplerinin çok gerisinde kaldığı vurgulandı. Bunun üzerine, bu sabah itibarıyla grev kararı uygulamaya kondu.

FABRİKA ÖNLERİ BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Sabah saat 08.00’de grev pankartlarının asılmasıyla birlikte her iki fabrikanın önü grev coşkusuyla doldu. Davul-zurna eşliğinde halaylar çekilirken, dayanışma için çevre işyerlerinden gelen sendika üyeleri de işçilere destek verdi.

Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu ve Mersin Şube Başkanı Erdem İyim, üyelerine hitaben yaptıkları konuşmalarda, birlik ve kararlılık mesajı verdi. Grevin yalnızca bir hak mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma örneği olduğunu vurguladılar.

“GREVİMİZ HAYIRLI OLSUN”

Petrol-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, grevin üyeler ve örgüt için hayırlı olması temenni edilerek, talepler karşılanana kadar mücadeleye devam edileceği belirtildi. Toros Tarım ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.