'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:07

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:07

Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı.

"HERHANGİ BİR İLGİ VE ALAKAM YOK"

Kaya’nın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını ve Çiftlikbank’la herhangi bir alakasının olmadığını söylediği ortaya çıktı.

Kaya ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok. Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’daydım. Bitcoin cihazlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydın’ın insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum" öğrenildi.



