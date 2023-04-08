'Tosuncuk'un sağ kolu Türkiye'ye getirildi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 23:10

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 23:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank davasının 1 numaralı sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay’da yakalanan Osman Naim Kaya isimli şüphelinin bu akşam Türkiye’ye getirileceğini duyurmuştu.

Kaya'nın Türkiye'ye iadesi gerçekleşti.

Çiftlik Bank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.