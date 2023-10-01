Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışından dolayı hangi yollar kapalı? İstanbul'da 1 Ekim'de hangi yollar kapalı?
İstanbul’da 1 Ekim'de düzenlenecek 'Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları' programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışından dolayı hangi yollar kapalı? İstanbul'da 1 Ekim'de hangi yollar kapalı?
İstanbul’da 1 Ekim'de düzenlenecek Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları sebebiyle bazı yollar trafiğe kaptıldı. Peki, Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışından dolayı hangi yollar kapalı? İstanbul'da 1 Ekim'de hangi yollar kapalı?
01.10.2023 Pazar günü saat 08.00’dan itibaren kapatılacak yollar
İshakpaşa Caddesi
Şadırvan Sokak
Ağırkapı Caddesi
Sahil Keneddy Caddesi
Reşadiye Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sirkeci istikameti)
Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti)
* Alternatif Güzergahlar
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Balat İstikameti)
Cemil Birsel Caddesi
01.10.2023 Pazar günü saat 08.30’dan itibaren kapatılacak yollar
Kemeraltı Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Meclis-i Mebusan Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Dolmabahçe Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Beşiktaş Caddesi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)
Barbaros Bulvarı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)
* Alternatif Güzergahlar
Atatürk Köprüsü
Refik Saydam Caddesi
Evliya Çelebi Caddesi
Turabi Baba Caddesi
Bahriye Caddesi
Piyalepaşa Bulvarı
TEM Otoyolu Bağlantı yolları
Büyükdere Caddesi
Güney Zincirlikuyu Ayrımı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti)
01.10.2023 Pazar günü saat 08.00’dan itibaren kapatılacak yollar
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı
Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Güney Yolu Bağlantısı
Uzunçayır Fenerbahçe Stadyumu önünden (Kadıköy istikameti)
Taşköprü Caddesi
Fener Kalamış Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi
Turgut Özal Bulvarı (Kadıköy Bağdat Caddesi istikameti)
* Alternatif Güzergahlar
Üsküdar istikameti kullanımı için Nuhkuyusu Caddesi
D-100 Karayolundan Kadıköy istikameti kullanımı için Göztepe Köprüsü
Taşköprü, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu,
Bağdat Caddeleri ve Çetin Emeç, Turgut Özal Bulvarları için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolu"
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gizem Örge'den Daniele Santarelli itirafı
- Doğalgaza zam geldi!
- Muhittin Böcek'in o açıklaması tepki çekti
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti