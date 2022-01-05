TÖZOK'tan zamlarla ilgili geri adım

05 Ocak 2022 Çarşamba, 08:58

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklanmıştı.

TÖZOK’un sosya medyadan yaptığı açıklamasında “MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının yüzde 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır” denilmişti.

“YÖNETMELİĞE ATIF YAPILARAK BELİRTİLMİŞ BİR AÇIKLAMAYDI”

TÖZOK’un ikinci açıklamasında ise ilk açıklamanın yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklama olduğu ifade edilerek “Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır” denildi.

Ayrıca, açıklamada “Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmenliğine uygun olarak düzenlenecektir” ifadelerini dile getirdi.