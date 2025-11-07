TPI işçileri: “Onurumuzu gasp ettirmeyeceğiz"

TPI işçisi, 13 Mayıs’ta başlayan grevin 6. ayına yaklaştığını belirterek, "178 gündür grevdeyiz. Bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak büyük zorluklar yaşadık ancak mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Kamuoyunda bizi şımarık işçiler olarak gösteriyorlar. ‘Yüzde 80’e neden imza atmadınız’ deniliyor. Oysa gerçek öyle değil. İşçiler olarak sandık kurduk ve irademiz ‘hayır’ yönündeydi." dedi.

TPI işçisi, fabrikadaki ağır koşullara ise şöyle dikkat çekti: "İlk yıl içinde çoğu işçi astım ya da fıtık oluyor. Uzun süreli çalışmalarda daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. 23 bin 500 TL’ye çalışan işçileriz. Bizi yüksek maaş alan emeğini savunmayan insanlar gibi gösteriyorlar.”

“PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN HİSSE DEVRİ YAPILDI”

İşçiler, işverenin hak gaspı için “paravan şirket” kullandığını ileri sürerek, “Fabrika yönetimi, ‘yüzde 80’i kabul edin’ dedi. İşçiler ‘tamam’ dedi, para bekledik ancak verilmedi. Sonrasında Dubai merkezli XCS adlı paravan bir şirkete hisse devri yapıldı. Bu devirde işçi haklarının aktarılıp aktarılmadığını bilmiyoruz.” dedi.

“BAKANLIK: YASADAKİ AÇIKLIKLARDAN FAYDALANABİLİRLER”

İşçiler, süreci bakanlıkla da görüştüklerini aktararak,.“Bakanlık, yasadaki açıklıklardan yararlanılabileceğini söyledi. Yani şirket, paravan şirket kurarak haklarımızı gasp etmeye çalışıyor. Amerika’da chapter 11 iflas koruma başvurusu yapıldı. En iyi üretimi Türkiye fabrikaları yapıyor. Meksika ve Hindistan’da da fabrikalar var ama en iyi sermaye Türkiye’den çıkıyor. Türkiye’de hiçbir iflas durumu yok, üretim devam ediyor.” dedi.

“BORÇ İÇİNDEYİZ, EŞYALARIMIZI SATIYORUZ”

Grevdeki işçilerin mali koşulları giderek ağırlaştığını belirten emekçi, “Birçok arkadaşımız eşyalarını Bostanlı pazarında satıyor. Evini, arabasını satanlar var. Ciddi borç içindeyiz. Ayakta kalmak için ne bulduysak harcadık. Başka fabrikalara başvuruyoruz ama TPI işçisi olduğumuz için geri dönüş alamıyoruz. Basında yanlış haberler olduğu için yöneticiler bize mesafeli yaklaşıyor.” ifadelerini kullandı.

SENDİKA TEPKİSİ: “MANEVİ OLARAKYANINIZDAYIZ AMA MADDİ DEĞİL”

İşçi, “Merkez başkanı Süleyman Akyüz, 7.500 TL’ye itiraz ettiğimizde ‘Bana mı çalışıyorsunuz?’ dedi. Üstelik sendika, Ankara eylemine maddi destek vermeyeceklerini söyledi. ‘Manevi olarak yanınızdayız ama maddi değiliz’ dediler.” ifadelerini kullandı.

“2.140 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILACAK”

İşçiler, 9 Kasım’da işverenin 2 bin 140 işçiyi işten çıkaracağını sendikaya bildirdiğini aktardı:.“Grev yasal hakkımız olmasına rağmen hukuksuz şekilde işten çıkarılacağımız söylendi. Bakanlık da ‘yasal açıklıklardan faydalanabilirler. Amerikan sermayeli bir firma olduğu için asıl muhatabımız ABD Büyükelçiliği. 10 Kasım Pazartesi günü yola çıkacağız, Salı günü Ankara’da olacağız.”

“ONURUMUZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

İşçiler ayrıca; “Bu mücadeleyi üç kuruş için değil onurumuz için veriyoruz. Bugün TPI’de yaşanan yarın başka fabrikada da yaşanabilir. Bu yüzden yalnızca TPI işçisinin değil tüm işçilerin davasıdır. Bir kadın çalışan olarak bu mücadeleyi kadınlar adına da veriyorum. Susturulamayız, geri adım atmayız. Emeğimizi çaldırmayacağız. Bu düzen bir gün mutlaka değişecek.” dedi.