‘.tr’ uzantılı alan adına geçiş üç aşamada sağlanacak

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 12:13

İnternette ‘.tr’ uzantılı alan adı kayıt süreci kamu kuruluşları ile başlayacak. Kamu kuruluşları 1 yıl ücretsiz olacak şekilde daha önce tescil ettikleri mevcut ‘gov.tr’, ‘edu.tr’, ‘tsk.tr’, ‘bel.tr’, ‘pol.tr’, ‘k12.tr’ alan adları için doğrudan ‘.tr’ uzantısı için başvuruda bulunabilecekler. Mevcut domain bilgileri ile ‘.tr’ yapısındaki alan adı otomatik olarak oluşturulacak. Domain adresinin aynı olması durumunda 1’inci ‘gov.tr’, 2’nci ‘edu.tr’, 3’üncü ‘tsk.tr’, 4’üncü ‘bel.tr’, 5’inci ‘pol.tr’, 6’ncı ‘k12.tr’ uzantılara numara sırasına göre öncelik verilecek.

14 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında ise ‘org.tr’ kaydı bulunan dernekler, vakıflar ve meslek kuruluşları ‘.tr’ uzantılı domain için kayıt işlemi gerçekleştirebilecek. Fakat kayıt yapmak isteyen bu kuruluşların, kayıt için gerekli belgeleri göndermeleri gerekecek. Belge ileten kuruluşlardan, sadece gerekli nitelikleri taşıyan taraflara tahsis işlemi gerçekleştirilecek.

Bu dönemin ardından ise ‘a.com.tr’, ‘a.net.tr’, ‘a.gen.tr’, ‘a.biz.tr’, ‘a.tv.tr’, ‘a.name.tr’, ‘a.av.tr’, ‘a.web.tr’, ‘a.info.tr’ diğer uzantı sahipleri için ‘.tr’ uzantılı domain kayıt dönemi başlayacak.

“ŞİRKET ADINIZ DOĞRUDAN ‘.TR’ UZANTISINDA ALAN ADI TAHSİSİ YAPILABİLECEK”

Türkiye'nin ülke kodlu alan adı uzantısı ‘.tr’nin, daha önce ‘.com.tr’ ve ‘.net.tr ‘gibi ikinci seviye alan adı uzantı yapısında tahsis edildiğini, fakat artık birinci seviyede kayda açıldığını ifade eden Atak Domain kurucusu Bahaddin Yazıcı, “Türkiye’nin uzantısı ‘.tr’ de artık Almanya’nın ‘.de’, Fransa’nın ‘.fr’ ya da İngiltere’nin ‘uk’. ülke kodlu uzantıları gibi doğrudan kullanılabilecek. Yeni süreçte ‘istanbul.tr’ ya da ‘sirketadiniz.tr’ gibi doğrudan ‘.tr’ uzantısında alan adı tahsisi yapılabilecek” diye konuştu.