Son dakika | Libya'da Hafter adaylığını açıkladı

iç savaşın taraflarından olan General Halife Hafter, başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 11:53
Son dakika | Libya'da Hafter adaylığını açıkladı
Abone Ol google-news

Libya'da, Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması öncesi süren iç savaşın taraflarından olan General Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerde aday olduğunu duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler