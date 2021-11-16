Son dakika | Libya'da Hafter adaylığını açıkladı
iç savaşın taraflarından olan General Halife Hafter, başkanlık için aday olduğunu açıkladı.
Libya'da, Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması öncesi süren iç savaşın taraflarından olan General Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerde aday olduğunu duyurdu.
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