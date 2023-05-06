Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu hangi partiden?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 17:59

Güncelleme: 06.05.2023 - 17:59

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait midibüsün Akçaabat ilçesinde önceki gün yaptığı kazada yaşamını yitirenler dün son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, cenaze törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na tepki gösterdi.

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, 2017-2018 yıllarında ise Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı.

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye’de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat Zorluoğlu, evli ve üç erkek çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MURAT ZORLUOĞLU HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI?

Murat Zorluğu 2019 yerel seçimlerinde AKP adayı olarak girdi ve seçildi.

MURAT ZORLUOĞLU EĞİTİMİ

2007 Ocak- Nisan Yüksek Lisans - Birmingham Üniversitesi (İngiltere), Avrupa Araştırma Kuruluşu, Çağdaş Avrupa Çalışmaları Genişleyen Avrupa Birliğinin kuruluşları, Avrupa Birliğinde politika belirleme süreçleri ve Avrupa Birliğinde Uyum, dayanışma ve yerel yönetimlerin rolü konularında hem akademik hem de uygulamalı eğitim aldı.

2004-2005 Yüksek Lisans- Nottingham Üniversitesi (İngiltere), Kamu Yönetimi Bölümü (Üstün başarılı derece ile)

Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tez kapsamında Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi.

1989-1993 Lisans- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

1986-1989 Lise- Trabzon Lisesi ve Hayrullah Kefoğlu Lisesi (İstanbul)

1983-1986 Ortaokul- İmam Hatip Lisesi (Trabzon)

1978-1983 İlkokul- Kumlu Köyü İlkokulu (Trabzon- Çaykara)

MURAT ZORLUOĞLU'NUN ÇALIŞMA HAYATI

2019- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

2017-2018 Van Valiliği

2015-2017 Elazığ Valiliği

2013-2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili

2012-2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

2008-2012 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2003-2008 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

1999-2003 Bingöl/Genç Kaymakamı

1997-1999 Mersin/Gülnar Kaymakamı

1994-1997 Trabzon Kaymakam Adayı