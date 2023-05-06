Trabzon Belediye Başkanı'na cenazede büyük tepki: 'Defol, seni burada istemiyoruz'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 17:45

Güncelleme: 06.05.2023 - 17:54

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önceki gün belediyeye ait midibüsün yaptığı kazada yaşamını yitirenlerin cenaze töreninde halkın tepkisi ile karşılaştı.

HAYATINI KAYBEDENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, Akçaabat’ın Dörtyol Mahallesi kavşağında önceki gün kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün, Azra Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değermenci, bugün Akpınar Mahallesi’ndeki Merkez İlköğretim Okulu önünde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

CENAZE NAMAZINI ARKA SAFTA KILDI

Cenaze törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Buradan defol, seni burada istemiyoruz" diyerek Zorluoğlu’na tepki gösterdi.

Tepkilerle karşılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, cenaze töreninde ön safta yer almadı, arka safta cenaze namazını kıldı.