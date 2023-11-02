Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisinde bulunan restoranda yangın!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:44

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:56

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sera Gölü'nün kenarındaki tesislerin restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İNCELEME SÜRÜYOR!

Kısa sürede büyüyerek ahşap yapının tamamına yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen restoranda soğutma işlemi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

PATLAMA YAŞANMASINI ÇALIŞANLAR ÖNLEDİ!

Üçüncü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Öte yandan, yangını fark eden personelin mutfaktaki tüpleri uzaklaştırarak patlama yaşanmasını önledikleri öğrenildi.