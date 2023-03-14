Trabzon CHP İl Başkanlığı'nı kurşunlama ile ilgili yeni gelişme

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:48

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:12

Trabzon'da İskenderpaşa Mahallesi'nde dün kimliği belirsiz kişiler, bilinmeyen nedenle tabancayla havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Gümüş Batu İş Merkezi'nin 4'üncü katındaki CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın camına, diğeri de 6'ncı kattaki iş yerinin dış cephe kaplamasına isabet etti.

4 BOŞ KOVAN BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede 4 boş kovan buldu. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında polis, silahı kullandığı belirlenen Yunus Emre Bıyık (21), Burak Yeşilyurt (24) ve Ahmet S.'yi (23) gözaltına aldı.

"DOLDUR BOŞALT YAPIYORDUK" İDDİASI

Şüphelilerin sorgularında, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın havaya doğru doldur boşalt yaptıkları sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıtları olmadığını iddia ettikleri belirtildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahla tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden Yunus Emre Bıyık ve Burak Yeşilyurt tutuklandı, Ahmet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.