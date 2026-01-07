Trabzon'da heyelan... Evlerin camları kırıldı, odalar kaya ve toprakla doldu!

Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın arka kısmına aktı. İrili ufaklı kayaların çarptığı binanın 1 ve 2'nci katındaki evlerin pencerelerinin camları kırıldı, odalar kaya ve toprakla doldu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Kaya parçalarının çarpması sonucu çevrede park halindeki bir otomobil ile binanın bazı kısımlarında hasar oluştu. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD görevlilerinin incelemeleri sonrası risk nedeniyle bina tahliye edildi.

Evlerini tahliye edenlerin kimisi yakınlarına, kimisi de misafirhanelere yerleştirildi. Eşyalarını almak için evlerine gelenler, güvenlik şeridi ile çevrili girişe kapatılan bina önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

"GİRİŞ KATLAR VE BİR ARAÇ HASAR GÖRDÜ"

Hürriyet Melih Sefer, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyerek, "6 katlı 18 daireden olan binanın üste yamacındaki heyelan sonucu giriş katları hasar gördü. AFAD ile diğer görevlilerin incelemesi sonrası risk nedeniyle bina tahliye edildi. Bir vatandaşımızın park halindeki aracı hasar gördü. Rabb'im beterinden korusun" dedi.

"BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUK"

Heyelanda evi ile aracı hasar gören Ahmet Kaba, "Başımıza böyle bir afet geldi. Evde oturuyorduk. Büyük bir patlama sesi duyduk. Odaya girdiğimizde toz bulut vardı. Ne olduğunu sonra anladık. Kayalar ve toprak odanın içine doldu. Heyelandan 1 saat önce çocuğum odada telefonla oynuyordu. Allah'tan bize bir şey olmadı, aracım da hasar gördü" diye konuştu.