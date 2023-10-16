Trabzon, Rize, Artvin, Samsun, Ordu ve Giresun dikkat! Hazırlıklı olun sabah'a kadar sürecek m2'ye 75kg düşmesi bekleniyor...

Yayınlanma: 16.10.2023 - 21:05

Güncelleme: 16.10.2023 - 21:05

Meteoroloji Uyarıyor - 16 Ekim 2023 Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Aynı tarihte Samsun’un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde ise kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağışlar beklenmektedir.





Meteoroloji yetkilileri, bu yoğun yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların, dere yataklarından uzak durmaları, heyelan riski taşıyan bölgelerde bulunanların dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.





Meteoroloji ekipleri, yağışın seyrine göre gelişmeleri yakından takip ederek güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bu tedbirlerin önemli olduğu vurgulanarak, herhangi bir olumsuz durumda ise acil durum ekiplerine başvurulması gerektiği hatırlatıldı.