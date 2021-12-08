Trabzon'da 4 noktada orman yangını

Trabzon’un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesi'nde, 4 noktada orman yangını çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA
08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:39
Trabzon'da 4 noktada orman yangını
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Sürmene'nin Dirlik Mahallesi'ndeki 4 noktada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısmen kontrol altına aldıkları alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. 


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