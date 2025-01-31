Kayseri'de 4 katlı binada yangın paniği: 11 kişi etkilendi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında, balkonda mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Kayseri'de 4 katlı binada yangın paniği: 11 kişi etkilendi
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:01

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi Orkide Sokak üzerinde 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede binayı kaplarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencere ve balkonlara çıkarak, kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

11 KİŞİ ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 11 vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde ayakta tedavi gerçekleştirirken, çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri

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