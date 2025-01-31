Bursa'da 4 katlı binada yangın paniği: Tahliye edildi!

Yıldırım ilçesinde bulunan 4 katlı binada çıkan yangın, büyük panik yarattı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla bina kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da 4 katlı binada yangın paniği: Tahliye edildi!
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AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:35

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Çetinçıkmazı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler 4 katlı binayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla bina kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Binada hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #Bursa #itfaiye #Tahliye #Yangın

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