Trabzon'da denizde ceset ihbarı yapıldı, gerçek şoke etti...
Trabzon’un Sürmene ilçesi açıklarında denizde ceset ihbarını değerlendiren polis ekiplerince yapılan incelemede cismin çadır olduğu tespit edildi.
Trabzon'da sabah saatlerinde Sürmene ilçesinin Soğuksu Mahallesi’nde sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, denizde cesede benzeyen bir cisim olduğu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince karadan gözetleme yapılırken, bir süre sonra dalgalar nedeniyle kıyıya yaklaşan cismin çadır olduğu tespit edildi.
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