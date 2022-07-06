Trabzon'da denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
Of ilçesinde 3 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu. Mete'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Kıyıcık Mahallesi sahilinde 3 Temmuz'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Yaklaşık 110 personelin görev aldığı çalışmalarda, Mete'nin cesedi denize girdiğini alanın açıklarında bulundu. Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkartılan ceset Sürmene Limanı'na getirildi.
CANSIZ BEDENİ HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Mete'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Of ilçesinde 3 Temmuz Pazar günü girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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