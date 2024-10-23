Ankara’da 8 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:13

Güncelleme: 23.10.2024 - 00:13

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi’nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 1 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan yoldaki ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.