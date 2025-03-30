Trabzon'da heyelan: Köprü çöktü

Trabzon’un Maçka ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanla mahalleler arasındaki ulaşımı sağlayan köprü çöktü.

Trabzon'da heyelan: Köprü çöktü
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DHA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 12:27

Olay, dün gece saatlerinde Hamsiköy köyünde meydana geldi.

Çevresinde bir süre önce inşaat çalışması başlatılan köprü, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanla çöktü.

Ulaşıma kapanan yolda, belediye ekipleri çalışma başlattı. 

 


Etiketler: #Maçka #köprü

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