Yurttaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Köprü altında cansız beden bulundu

Yayınlanma: 14.02.2025 - 19:46

Güncelleme: 14.02.2025 - 19:46

Olay akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen kişinin Kenan Başak olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başak’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.