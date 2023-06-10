Trabzon'da heyelan nedeniyle yollar yarıldı, 25 ev zarar gördü

Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:24

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:58

Trabzon’un Arsin ilçesinde 6 bin dönüm arazi üzerine kurulu 480 haneli Çubuklu Mahallesi'nde 2019 yılında meydana gelen irili ufaklı heyelanlarda, arazi ve yollarda çatlaklar oluştu.

AFAD ve belediye ekiplerinin incelemelerinde, arazi tabanında su varlığı tespit edildi. Zamanla yaşanan heyelanlar nedeniyle beton yoldaki yarıklar büyüdü, hasar gören 22 hane ve 1 cami boşaltıldı.

Önlem alınan mahallede heyelanlı bölge, ‘1’inci derece afet bölgesi’ kapsamına alındı. Mahallede yağışlar sonrası yeni heyelanlar oluşunca 3 ev daha hasar gördü.

AFET BÖLGESİ GENİŞLEDİ

Afet bölgesi genişleyerek 300 dönümü aştı. Mahallede evlerini tahliye edenlerden kimileri kiraya çıktı, kimileri de farklı yerlere taşındı. Boşalttıkları riskli evlerinden eşyalarını taşıyanlar sağlam kalan çatı, pencere ve kapı gibi malzemelerini sökmeye başladı. Afetzedeler, yapılması planlanan yeni konutlara taşınmayı beklerken kalacak yeri olmayan bazı aileler ise zemini kayıp duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.

"YAĞMUR YAĞINCA SU FIŞKIRIYOR"

Hasar gören evinin çatısını söken Neşat Semiz, “Evimiz bayramdan sonra yıkılmaya başladı. Eşyalarımı söküp bir yere koyuyorum ki, belki ilerde kullanırız. Yağmur yağdığında her taraftan su fışkırıyor. Önlem alınmalı" dedi.

"GİDECEK YERİMİZ YOK"

Hasar alan evinde yaşayan Şükriye Uzun, “Duvarlar yıkılıyor, merdivenimiz gitti. Evin içi çatlak. Üstünü boşalttık. Jandarmalar ‘burada durmayın’ dedi ama gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığı zaman ‘ev olduğu gibi çökecek’ diyorum. Sabah eve bakıyorum, ‘çok şükür bugün de çökmemiş’ diyorum” diye konuştu.