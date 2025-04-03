Trabzon'da ‘İmamoğlu’ standına bıçaklı saldırı: CHP'den 'korkmuyoruz' mesajı

CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın açtığı ‘Ekrem İmamoğlu’ standına bıçaklı saldırı düzenlendi. CHP'nin Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu konuya ilişkin bir mesaj yayımladı.

Trabzon'da ‘İmamoğlu’ standına bıçaklı saldırı: CHP'den 'korkmuyoruz' mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:37

CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın Kahramanmaraş Caddesi'nde açtığı standa bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda CHP Gençlik Kolları Üniversite Komisyon Başkanı Fikret Ayartepe yaralandı.

CHP'nin Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"KORKMUYORUZ

YILMIYORUZ

SİNMİYORUZ

BİZ BURADAYIZ!

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için imza topladığımız anda bizlere yönelik yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 

Bu tür saldırıların asıl sorumluları kışkırtıcı dil kullanan, provokasyona sebebiyet verenlerdir.

Anayasal ve demokratik haklarımızı kullanmamıza hiçbir güç engel olamayacağının bir kez daha bilinmesini istiyoruz.

Hak arayışımızın tehlikeli bir boyuta taşınmaması ve bir kez daha böyle bir saldırının yaşanmaması adına saldırgana gereken cezanın verilmesini bekliyor ve süreci takip ediyoruz."


Etiketler: #trabzon #CHP #bıçaklı saldırı

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