Trabzon'da ‘İmamoğlu’ standına bıçaklı saldırı: CHP'den 'korkmuyoruz' mesajı
CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın açtığı ‘Ekrem İmamoğlu’ standına bıçaklı saldırı düzenlendi. CHP'nin Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu konuya ilişkin bir mesaj yayımladı.
CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın Kahramanmaraş Caddesi'nde açtığı standa bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda CHP Gençlik Kolları Üniversite Komisyon Başkanı Fikret Ayartepe yaralandı.
CHP'nin Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şunları kaydetti:
"KORKMUYORUZ
YILMIYORUZ
SİNMİYORUZ
BİZ BURADAYIZ!
Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için imza topladığımız anda bizlere yönelik yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Bu tür saldırıların asıl sorumluları kışkırtıcı dil kullanan, provokasyona sebebiyet verenlerdir.
Anayasal ve demokratik haklarımızı kullanmamıza hiçbir güç engel olamayacağının bir kez daha bilinmesini istiyoruz.
Hak arayışımızın tehlikeli bir boyuta taşınmaması ve bir kez daha böyle bir saldırının yaşanmaması adına saldırgana gereken cezanın verilmesini bekliyor ve süreci takip ediyoruz."
KORKMUYORUZ— Oğulcan Çavuşoğlu (@cavusogluolcn) April 3, 2025
YILMIYORUZ
SİNMİYORUZ
BİZ BURADAYIZ!
Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için imza topladığımız anda bizlere yönelik yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Bu tür saldırıların asıl sorumluları kışkırtıcı dil kullanan, provokasyona sebebiyet verenlerdir. pic.twitter.com/oSBGvKkdjs
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