Trabzon'da intihar: Emekli öğretmen 7'inci kattan atladı
Trabzon’un Sürmene ilçesinde emekli bir öğretmen, oturduğu apartmanın 7'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
OIay bu sabah Trabzon'un Sürmene ilçesinin Yemişli mahallesi 100 Evler Sitesi’nde meydana geldi.
Ailesiyle birlikte yaşayan ve son zamanlarda sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen 3 çocuk babası 65 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Yakupoğlu, iddiaya göre oturduğu apartmanın 7. katındaki dairesinden atladı.
Sürmene İmam Hatip Lisesi'nin eski müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Yakupoğlu, düştüğü yerde hayatını kaybeti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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