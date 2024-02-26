Malatya'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.
Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan Faruk A. (36) ayağının kayması sonucu düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk A., hayatını kaybetti.
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