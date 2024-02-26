Malatya'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:49
Malatya'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü!
Abone Ol google-news

Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan Faruk A. (36) ayağının kayması sonucu düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk A., hayatını kaybetti.


Malatya haberleri iş cinayeti haberleri İşçi haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te iş cinayeti... İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te iş cinayeti... İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
Otomotiv fabrikasında iş cinayeti: Grev kararı alındı

Otomotiv fabrikasında iş cinayeti: Grev kararı alındı
Bilecik'te iş cinayeti... Üzerine kalas düşen işçi feci şekilde can verdi!

Bilecik'te iş cinayeti... Üzerine kalas düşen işçi feci şekilde can verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!
Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu

Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu
Marketlerde yeni dönem başlıyor: Etiketlerde artık o ifadeler olmayacak

Marketlerde yeni dönem başlıyor: Etiketlerde artık o ifadeler olmayacak
Apple, yeni giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmalara başladı

Apple, yeni giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmalara başladı
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Oğlunun ölümünden 2 saat sonra yaşamını yitirdi

Oğlunun ölümünden 2 saat sonra yaşamını yitirdi
Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'

Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
Avcılar’da yangın paniği! Dumanlar binayı sardı…

Avcılar’da yangın paniği! Dumanlar binayı sardı…