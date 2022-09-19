Trabzon’da polis memuru İlknur Erim Bahadır evinde ölü bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde polis memuru İlknur Erim Bahadır (45) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır’ın ölümü araştırılıyor.

DHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 22:38
Trabzon’da polis memuru İlknur Erim Bahadır evinde ölü bulundu
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Beşikdüzü'nün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu.

Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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