Trabzon'da seçimi kim kazandı? Trabzon başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Trabzon yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Trabzon'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Trabzon yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55
Trabzon'da seçimi kim kazandı? Trabzon başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Trabzon yerel seçim sonuçları....
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Trabzonlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Trabzon'da seçimi hangi aday kazandı? 

TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Ahmet Metin Genç, CHP'den Hasan Süha Saral, YRP'den Lokman Öztürk, DEM Partiden ise Bedriye Zırığ başkan adayı olarak aday gösterildi.

TRABZON'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Trabzon 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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