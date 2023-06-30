Trabzon'da taksici cinayeti... Cansız bedeni dere kenarında bulundu!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:34

Güncelleme: 30.06.2023 - 10:45

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait 61 SY 053 plakalı ticari taksi camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu.

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU!

Edinilen bilgiye göre, araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.