Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme! 4 kişi gözaltında

Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:15

Güncelleme: 03.05.2024 - 13:15

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün üniversite öğrencileri, minibüslerde yer bulamadıkları için servis kiralamış ve minibüs şoförleri tarafından darbedilmişlerdi.

Yaşanan olayla ilgili daha önce 2 kişi gözaltına alınmış ve soruşturma devam ediyordu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

K.D. ve Ö.D.’nin ardından bu kez S.Y. ve H.Y. isimli iki kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yaşanan olay ile ilgili yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları ile internet haber sitelerinde ilimiz Sürmene ilçesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin bulunduğu aracın durdurularak bir kısım öğrencilerin darp edildiğine ilişkin video ve haber içeriklerine konu olan olayla ilgili olarak; şüpheli Ö.D.’nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile şüpheli Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D. , S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö. , E.D. , M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak şüpheliler K.D. , S.Y. , H.Y. ve Ö.D. gözaltına alınmışlardır.

Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.