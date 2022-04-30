CHP'li Mahmut Tanal'dan, Süleyman Soylu’ya 'Şanlıurfa' sorusu
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Şanlıurfa’da Suriyelilere rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet belgesi ve oturum izni çıkartıldığı iddiasıyla herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğü personeline yönelik soruşturma başlatıldı mı” diye sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da ikamet belgesi ve oturuma izni almak isteyen Suriyelilere para karşılığında sahte evrak düzenleyen şebekeye yönelik operasyonun ayrıntılarını Süleyman Soylu’ya sordu.
Tanal, sosyal medya hesabından Bakan Soylu’yu ve bakanlığın resmi hesabını etiketleyerek şu soruları yöneltti:
“1-Şanlıurfa’da Suriyelilere rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet belgesi ve oturum izni çıkartıldığı iddiasıyla herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğü personeline yönelik soruşturma başlatıldı mı?
2- Soruşturma kapsamında ilçe nüfus müdürü dahil, nüfus müdürlüğü çalışanları gözaltına alındı mı? Şanlıurfa’daki ilçe nüfus müdürü, sorgusunun ardından tutuklandı mı?
3- Kamuoyu, Şanlıurfa'da Suriyelilere, yabancılara para karşılığı usulsüz ikamet belgesi, oturum izni soruşturmasının detaylarını merak ediyor.”
1- #Sondakika— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 29, 2022
Şanlıurfa’da Suriyelilere rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet belgesi ve oturum izni çıkartıldığı iddiasıyla herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğü personeline yönelik soruşturma başlatıldı mı?
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