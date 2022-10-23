Trafik ışıklarında hayatının şokunu yaşadı, elindeki telefonu kapıp kaçtılar
Kağıthane’de motosikletli kapkaççı trafik ışıklarında bekleyen bir kişiye yanaşarak elindeki telefonu çalıp kaçtı. Kapkaça uğrayan kişi hayatının şokunu yaşarken, polis kapkaççıyı 29 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane'deki olay, 4 Ekim günü Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kapkaççı, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek istediği sırada telefonla oynayan şahsı gözüne kestirdi. Araç yoğunluğunun olduğu bir anda şahsın önüne doğru giden motosikletli kapkaççılar, şahsın elindeki telefonu kaparak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran şahıs hayatının şokunu yaşarken, durumu polis ekiplerine bildirdi.
KAPKAÇÇI İKİ İLÇEDE 29 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Gelen ihbar üzerine hareket geçen ekipler, kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Eyüpsultan ve Kağıthane’deki kapkaççının kaçma güzergahında bulunan 29 güvenlik kamerasını inceleyerek kapkaççıların Eyüpsultan’da bulunan bir iş merkezine girdiklerini tespit etti. Polis yaptığı incelemede kapkaççının A.B. (19) isimli şahıs olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri A.B.’yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.
KAPKAÇÇI TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan kapkaççı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yaşanan kapkaç anı ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapkaççının trafik ışıklarında bekleyen şahsın elindeki telefonu kapıp kaçtıkları görülüyor.
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