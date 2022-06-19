Trafik kazasına giden ambulanslar çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki ambulansın çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Devrek-Ereğli köprüsü mevkisinde meydana geldi. Beycuma Beldesi Bölücek köyünde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgesine seyir halinde olan ambulanslardan 67 AAP 385 plakalı ambulansın sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. H.K. yönetimindeki 67 NH 112 plakalı ambulans ise önündeki ambulansa arkadan çarptı.
Kazada ambulans şoförü H.K. ile sağlık çalışanları M.M. ve B.T. yaralandı. Yaralıların yardımına ise diğer ambulanstaki sağlık çalışanları ile çevredekiler koştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen başka bir ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bölücek köyünde meydana gelen trafik kazasına ise başka ambulanslar sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Cenazede korkunç anlar: Tabutun içinden fırladı!
- Kripto para piyasaları toz duman!