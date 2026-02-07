Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

7.02.2026 17:46:00
DHA
Kocaeli Kartepe Deniz Hava Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk babası Subatay, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Deniz Hava Komutanlığı’nda görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Image

Kocaeli Kartepe Deniz Hava Komutanlığı yakınlarında dün yolun karşısına geçmek isterken TIR çarpan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Evli 2 çocuk babası Subatay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Subatay'ın cenazesi, götürüldüğü Çatalhöyük Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

İlgili Konular: #trafik kazası