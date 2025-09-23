‘Trafikle ilgili sigorta yoksa yola çıkmayın’

GÜVENCE Hesabı Genel Müdürü Özgür Öntürk, bedeni zarar için teminat limitinin 2.7 milyon liraya kadar çıktığını anımsatarak yurttaşları trafik sigortalarını yaptırmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Öntürk, bu konuda şöyle devam etti:

“Geçen sene bu tutar 1.8 milyon lira civarındaydı. Her sene artan ve güncellenen limitlerden bahsediyoruz. Vatandaşlarımız bir kaza neticesinde ömür boyu karşılaşacakları, yüzleşecekleri hukuki ve ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden bu kadar büyük bir riskin karşısında cüzi primlerle bu riski trafik sigortası yaptırarak devretmek en makul ve akıllıca yol olacaktır.” Öntürk’ün verdiği bilgiye göre kurum ilk sekiz ayda 1225 dosya için 522 milyon lira tazminat ödedi.