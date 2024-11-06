Trafikte akıl almaz olay... Kendine yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı!
Beyoğlu'nda bir sürücünün, trafikte kendisine yol vermeyen kişinin aracının lastiklerini bıçakla patlatması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Firuzağa Mahallesi'nde iki sürücü, bir tarafına araçların park edildiği yolda otomobilleriyle karşı karşıya geldi.
İki aracın yan yana geçemediği yolda, her iki sürücü de karşısındakinin geri gidip yol vermesini bekledi. Sürücülerden biri, aracından inerek diğer sürücüye geri gitmesini söyledi. Diğer sürücü ise aracını hareket ettirmedi.
Bunun üzerine söz konusu sürücü, aracından inmeyen diğer sürücünün içinde olduğu aracın lastiklerini bıçakla patlattı.
Olay, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, aracından inen sürücünün diğer aracın camlarına vurması ve lastiklerini bıçakla patlattığı görülüyor.
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